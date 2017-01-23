Rusya, ülkeye giren tüm yabancıların parmak izini kaydetmeyi planlıyor

Rusya İçişleri Bakanlığı Göçmen İdaresi Genel Başkanı Olga Kirillova, bakanlığın ülkeye giren tüm yabancılardan parmak izi almayı zorunlu hale getirerek parmak izi veri tabanı oluşturmayı planladığını söyledi.

Rossiya 24 kanalına açıklamalarda bulunan Kirilova, “Şu anda değişiklikler üzerinde çalışılıyor. Artık tüm yabancılardan parmak izi alarak tek bir veri tabanı oluşturmanın zamanının geldiğini düşünüyoruz.” dedi.

Kirilova, İçişleri Bakanlığı’nın bu projesinin sadece göçmenler için değil, aynı zamanda ülkeye giren tüm yabancılar için geçerli olacağını ifade etti.

Kirilova daha önce yaptığı açıklamada Rusya topraklarında yaklaşık 2,5 milyon Ukrayna vatandaşının bulunduğunu duyurmuştu.