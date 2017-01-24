Büyükelçi Karlov’u Antalya’da duvar resminde ölümsüzleştirdiler

Rus sokak sanatçısı Aleksandr Guşin, Rusya’nın Yekaterinburg şehrinden Antalya’ya giderek, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un portresini bir binanın duvarına çizdi.

Portre fikrinin yönetmen Andrey Krupin ve Guşin’e olduğunu söyleyen organizasyon yöneticisi Aleksey Stolyarov, “Moskova’daki binaların üzerinde Gagarin ve diğer ünlü kişilerin portrelerini gördük ve bunu günümüzün büyük insanları için de yapmayı düşündük. Daha sonra Türkiye’ye giderek böyle bir portre yapmaya karar verdik.” dedi.

Portreyi Ankara’da, büyükelçinin öldürüldüğü Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapmayı planladıklarını söyleyen Stolyarov, “Sonradan bizi uyardılar ve Ankara’da radikallerin olabileceğini söylediler. Biz de Antalya’ya gitmeye karar verdik.” İfadelerini kullandı.

‘Türk polisi yasal iznimiz olmamasına rağmen bize karışmadı’

Stolyarev, Antalya’da portreyi çizerken yaşadıklarını ise şu şekilde anlattı: “Portreyi çizmeye başlar başlamaz Türk polisi yanımıza geldi ve iznimiz olup olmadığını sordu. Biz de iznimiz olmadığını, ancak vandallık da yapmadığımızı ve Karlov’un portresini çizdiğimizi söyledik. Büyükelçi’yi çizdiğimizi görünce bize karışmadılar ve iyi günler dileyip ayrıldılar.”