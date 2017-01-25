Reina saldırısından sonra Türkiye’deki Orta Asyalılar endişeli

Yılbaşı gecesi İstanbul’daki Reina gece kulubüne silahla saldırarak 39 kişiyi öldüren teröristin Özbekistan doğumlu Abdulgadir Maşaripov olduğunun anlaşılmasından sonra Türkiye’de yaşayan Orta Asyalılar endişe duyuyor.

Yeni Asya’da yer alan habere göre Orta Asya Eğitim ve Kültür Derneği (ORTA ASYA-DER) Başkanı Tahir Abdullah yılbaşı gecesi yaşanan terör olayının herkes gibi kendilerini de çok üzdüğünü söyledi.

‘Kötü bir algı oluştu’

Her milletten, iyi ve kötü insanlar olduğunu belirten Abdullah, ‘bir milletin tamamı iyidir ya da tamamı kötüdür’ demenin doğru olmayacağını söyledi. Yılbaşı gecesi yaşanan terör olayından sonra Özbek vatandaşlarının çok mağdur olduğuna dikkat çeken ORTA ASYA-DER Başkanı Tahir Abdullah, toplumda Özbek vatandaşlarına karşı kötü bir algı oluştuğunu belirtti.

Özbekler, Kırgızlar, Uygurlar ve Kazaklar dahil bütün Orta Asya Türkleri’nin Türkiye’de kendilerini evlerinde gibi hissettiğine ve hiçbir zaman kendilerini yabancı saymadığına değinen Tahir Abdullah, bu terör olayından sonra durumun değiştiğini ve tepki gördüklerini kaydetti.

Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda aralarında bir Rus vatandaşının da bulunduğu çoğu yabancı uyruklu 39 kişi yaşamını yitirmiş, 71 kişi de yaralanmıştı.