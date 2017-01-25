Rus sanatçılar, Alanya Kalesi’ne Rus pilot Peşkov’un portresini çizdi

Rusya’nın Yekaterinburg kentinde yaşayan duvar resmi sanatçıları, Alanya Kalesi’nin girişine, Türk jetleri tarafından Suriye sınırında düşürülen Rus uçağının pilotu Oleg Peşkov’un portresini çizdi.

Aynı sanatçılar, Kemer’deki bir alış-veriş merkezinin duvarına, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un portresini çizmişlerdi.

Her iki duvar resminde “Hepimiz bir gökyüzünün altındayız…” yazısının hem Türkçe hem de Rusça yazması dikkat çekti.

Peşkov ve Karlov’un portrelerini sanatçı Aleksandr Guşin ve yönetmen Andrey Krupin ile birlikte çizdiklerini söyleyen organizasyon yöneticisi Aleksey Stolyarev, “Burası şehrin en popüler yerlerinden birisi ve duvar resimleri hemen belli oluyor. En önemlisi ise bu yer dağda bulunuyor, yani gökyüzüne daha yakın.” ifadelerini kullandı.

Bu tür çalışmaların önemine vurgu yapan Stolyarev, “Bu, biz Rusların, halk kahramanlarımızın portrelerini başka ülkelerde de görebileceğimizi gösteriyor. Biz ilişkileri zorlaştırmaya değil, aksine düzeltmeye çalışıyoruz.” dedi.