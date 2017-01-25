Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Rusya ve Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2016 Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 176 ülke arasında Türkiye 75’inci, Rusya ise 131’inci sırada yer aldı.

Yolsuzluk Algı Endeksi'nde ülkeler, yolsuzluk dereceleri ‘sıfır ile en az olan 100 puan' arasında sınıflandırılıyor.

Türkiye, 2016 yılında son beş yılın en düşük skorunu elde ederek 41 puan aldı. Rusya ise geçen yılki skorunu yineledi ve 29 puan aldı.

Berlin merkezli örgütün başkanı Jose Ugaz, "sadece düşünce özgürlüğü, şeffaflık ve güçlü demokratik kurumların olduğu ülkelerde yolsuzluğa karşı mücadelede başarı sağlanabileceğine” dikkat çekti. Ugaz, Türkiye ve Macaristan gibi otokratik liderlerin iktidara geldiği ülkelerin puanlarının düştüğünü vurguladı.

Rapora göre, en iyi performansı gösteren ülke 90 puanla Danimarka oldu. Danimarka'yı Yeni Zelanda, Finlandiya, İsveç, İsviçre ve Norveç takip etti. Kuzey Kore, Güney Sudan ve Somali ise son üç sırayı paylaşıyor.