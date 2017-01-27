Aile içi şiddete cezai indirim Rusya’da tartışma konusu oldu

Rusya'da aile içi şiddetin belli formlarını adli suç olmaktan çıkartan bir yasa tasarısına göre, az yaralanmaya sebep olan ve ilk kez bu suçu işleyen kişiler için öngörülen hapis cezası, para cezasına ya da toplumsal hizmete çevrilebilecek.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Duma'daki ikinci oylamada da ezici çoğunlukla kabul edildi. Ancak tasarıya karşı çıkanlar bunun "evdeki zorbaların aklanması" anlamına geleceğini savunuyorlar.

Bazı Rus medya kuruluşları tarafından "Tokatlama yasası" diye anılan tasarı, parlamentonun alt kanadında bir kez daha oylanacak. Tasarının yasalaşması için parlamentonun üst kanadı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekecek.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "aile ilişkileri" ile tekrarlanan şiddet olaylarının birbirinden ayrılmasının önemli olduğunu söyledi.

Muhafazakârlar, karar nedeniyle çocuklarını "disiplin etmek isteyen" ebeveynlerin yargılanmasından endişeleniyorlar. Yasa tasarısı kapsamında, ilk eylem ceza hukuku çerçevesinde değil, medeni kanun çerçevesinde değerlendirilecek. Eylemin tekrar etmesi halinde cezai hukuk devreye girecek ve hapis istemi olabilecek.

Muhalifler, yasanın kadınları ve çocukları daha fazla riske atacağını savunuyor. Aile içi şiddete maruz kalmış kadınlar için kurulmuş "Kız kardeşler" merkezinin müdürü Maria Mohova, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ”Bu yasa evdeki tiranları aklama çağrısı yapıyor.” dedi.