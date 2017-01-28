Dünyanın en ucuz interneti neden Rusya’da?

Dünyada internetin en ucuz olduğu ülkelerin başında sırasıyla Ukrayna ve Rusya’da kullanılıyor. Peki Rusya’da internet dünyanın diğer ülkelerine göre neden bu kadar ucuz?

Rusya’nın internet devi Yandex’in 2016’da yaptığı araştırmaya göre Rusya’da en az 3 mbit/sn hızla dağıtılan sınırsız ve kotasız internetin aylık ücreti sadece 404 Ruble (6 Dolar).

Her ne kadar internet fiyatları dünyanın en geniş topraklarına sahip Rusya’nın farklı şehirlerine göre farklılık gösterse de ülke içindeki rekabet Rusya’yı en ucuz internet kullanan ülkelerden biri yapıyor.

Rusya’daki internet sağlayıcı şirketlerinin fazla olması ve kendi aralarında fiyat indirimiyle rekabet etmeleri tüketiciye olumlu yansıyor.

Rusya’da 10 mbit/sn hızındaki sınırsız en ucuz internet Voronej şehrinde (aylık 300 Ruble), en pahalı internet ise Rusya’nın en doğu bölgesinde bulunan Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde (aylık 1999 Ruble) dağıtılıyor.

Aynı özelliklere sahip internet Moskova’da aylık 400 Rubleye, St. Petersburg’da ise 550 Rubleye son kullanıcıya ulaşıyor.

Ayrıca Rusya'da 84 milyon internet kullanıcısı, 62 milyon da mobil internet kullanıcısı bulunuyor.

İnternet kullanımının en ucuz olduğu ülkeler sırasıyla Ukrayna (3 Dolar), Rusya (6 Dolar), Romanya (8 Dolar), Bulgaristan (9 Dolar) ve Belarus (10 Dolar) olarak sıralanıyor.

Öte yandan dünyanın en pahalı interneti ise aylık 197 Dolarlık ücretiyle Etiyopya’da kullanılıyor. Etiyopya’yı sırasıyla Türkmenistan (169 Dolar), Angola (166 Dolar), Myanmar (150 Dolar) ve Özbekistan (143 Dolar) takip ediyor.