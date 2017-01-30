Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk’da günlük hayattan kareler
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Rusya'nın Sibirya bölgesinin doğusundaki Yakutsk şehrinde kışın ortalama sıcaklık eksi 34 derece. Yakutsk, dünyanın en soğuk şehri.
Kaldırımda yürüyen insanlar ve trafik akışı.
Soğuktan cephesi buz tutmuş bir ev.
Şehrin sakinleri soğuktan korunmak için genellikle kürk manto tercih ediyor.
Sıcaklığın yaz aylarında bile -4 santigrat derece olduğu şehirde insanlar soğutucuya ihtiyaç duymuyor.
Araçtaki donan yakıtı ateşle çözmeye çalışan bir Yakut.
Dondurucu soğuğun çıkardığı buharlar kapalı mekanlara girenlerle birlikte içeri giriyor.