Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk’da günlük hayattan kareler

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk’da günlük hayattan kareler

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Rusya'nın Sibirya bölgesinin doğusundaki Yakutsk şehrinde kışın ortalama sıcaklık eksi 34 derece. Yakutsk, dünyanın en soğuk şehri.

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Kaldırımda yürüyen insanlar ve trafik akışı.

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Soğuktan cephesi buz tutmuş bir ev.

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Şehrin sakinleri soğuktan korunmak için genellikle kürk manto tercih ediyor.

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Sıcaklığın yaz aylarında bile -4 santigrat derece olduğu şehirde insanlar soğutucuya ihtiyaç duymuyor.

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Araçtaki donan yakıtı ateşle çözmeye çalışan bir Yakut.

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Dondurucu soğuğun çıkardığı buharlar kapalı mekanlara girenlerle birlikte içeri giriyor.

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