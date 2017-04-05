Rusya’dan ABD’ye imalı 1 Nisan şakası

Rusya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden ABD’ye 1 Nisan şakası yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı şakanın hedefinde ABD medyası ve ABD medyasında geniş yankı uyandıran Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği ettiği iddiası vardı.

Russia Today’de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Facebook hesabından 1 Nisan’da bir ses kaydı yayınlandı.

Kayıtta, “Rusya Büyükelçiliğine ulaştınız, aramanız bizim için çok önemli. Bir Rus diplomatın siyasi rakiplerinize telefon açmasını istiyorsanız 1’e basın.” ifadeleri önce Rusça ardından İngilizce olarak seslendirildi.

Kaydın devamında, “Rus hacker hizmetlerinden faydalanmak için 2’yi tuşlayın. Eğer seçimlere müdahale edilmesini istiyorsanız, 3’e basın ve bir sonraki seçimlere kadar bekleyin.” ifadeleri yer alıyor.

ABD’de 8 Kasım’da yapılan seçimlerde Donald Trump zafere ulaşmasının ardından istihbarat örgütlerinin yayınladığı raporda Rusya’nın, ABD seçimlerine müdahale ettiği iddia edilmişti.

Raporda Rus hackerların ABD’nin elektronik seçim sistemine sızarak, Trump’ın seçimi kazanmasına yardım ettikleri ileri sürülmüştü.

Tarık Uçar, Haberrus