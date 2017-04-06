Soğuk hava ve kar yağışı Moskova'ya geri dönüyor

Soğuk hava ve kar yağışı Moskova'ya geri dönüyor

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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre soğuk hava ve kar yağışı önümüzdeki hafta sonu başkent Moskova'ya geri dönüyor.

7 Nisan Cuma akşamında itibaren Moskova ve çevre bölgelerinde yağmur yağışı ve rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklığının gece 4-9, gündüz ise 8-13 derece olması bekleniyor.

9 Nisan Pazar günü ise hava sıcaklığının yer yer eksi 1 dereceye kadar düşmesi ve gece saatlerinde de kar yağışı bekleniyor.

Önümüzdeki hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının tekrar yükselmesi tahmin ediliyor. Gündüz hava sıcaklıkları 6-11 dereceye kadar yükselebilir.

Haberrus