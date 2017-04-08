Rusya’da internet kullanımı yüzde 75’e ulaştı

Rusya’da internet kullanımı son yıllarda yükselmeye devam ediyor. Rusya’da 2011 yılında internet kullanımı yüzde 51 seviyesinde iken, bugün bu rakam yüzde 75’e ulaştı.

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTsiOM), yaptığı kamuoyu araştırmasında Rusya vatandaşlarına “İnternetin ansızın hayatınızdan çıkması sizi ne kadar etkiler?” sorusunu yöneltti.

Araştırmaya göre Rusya halkının yüzde 47’si tamamen internetsiz yaşamın kendisini etkilemeyeceğini söylüyor. Vatandaşların yüzde 27’si internetin hayatından çıkmasının ciddi etkileri olacağını belirtirken, yüzde 26’lık kesim ise internetsizliğin etkisinin çok az olacağını ifade ediyor.

İnternetin tamamen kesilmesinin hayatını olumsuz etkileyeceğini söyleyenlerin yüzde yüzde 22’si bu durumun hayatlarında önemli değişikliklere sebep olacağını ancak buna alışabileceklerini dile getiriyor.

Rusların yüzde 5’i ise internetsiz bir yaşamı hayal edemediklerini söylüyor.

VTsiOM’un verilerine göre Rusya’da 18-24 yaş grubundaki vatandaların yüzde 90’ı her gün internete giriyor.

Araştırmaya göre halkın yüzde 64’ü interneti, arkadaşları ve yakınları ile konuşmak için kullanırken yüzde 60’ı haber ve bilgi alma amaçlı kullanıyor.

İnternet kullanıcılarının neredeyse yarısı interneti kişisel gelişim ve uzaktan eğitim almak için kullanıyor. Yüzde 34’ü ise internetten ürün ve hizmet siparişi veriyor.

Tarık Uçar, Haberrus