Eski Sovyet tankından 2,5 milyon Dolarlık altın çıktı

İngiliz koleksiyoncu Nick Mead, internetten aldığı Sovyet tankının yakıt deposunda 2,5 milyon Dolar değerinde 5 külçe altın buldu.

Mead, 150 parçadan oluşan askeri teknik araçları koleksiyonuna internetten 30 bin Sterline satın aldığı Sovyet tankı ekledi.

Tankın içinde herhangi bir silahın kalmaması için temizliğe başlayan Mead, yakıt tankının içini açtığında 5 adet külçe altınla karşılaştı.

Altını bulduğunda heyecanlanan İngiliz koleksiyoncu, hemen polisi aradı. Polis ekipleri altınları alarak incelenmek üzere Londra’ya gönderdi.

Mead, “Ne yapacağımızı bilemedik. Elinde 5 külçe altınla öylece kuyumcuya gidip bozduramazsın, biz de bu yüzden polisi aradık.” dedi.

Mead’in satın adlığı T-54 Sovyet tankının Irak Silahlı Kuvvetleri’ne ait olduğu ve 1990-1991 yıllarında Körfez Savaşı’na katıldığı ortaya çıktı. Tank, İngiltere’nin de içinde yer aldığı uluslararası koalisyon tarafından ele geçirildikten sonra Birleşik Krallık’a getirildi.

Koleksiyoncu Mead, Iraklı askerlerin savaşın başlangıcında Kuveyt hazinesinden ele geçirdikleri altınları saklamak için bu yönteme başvurmuş olabileceklerini düşünüyor.

Sovyetler Birliği, 1959-1968 yılları arasında Bağdat’a 300 adet T-54 tankı sattı. Bu tanklar; 1973 yılındaki Arap-İsrail Savaşı’nda, 1980-1988 İran-Irak Savaşı’nda ve Körfez Savaşı’nda yer aldı.

Berk Atacan, Haberrus