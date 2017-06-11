ABD’nin Kiev Büyükelçiliği önünde patlama

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gece saatlerinde ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu alanda patlama meydana geldi.

Ukrayna polisi tarafından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz bir kişinin ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nin bulunduğu alana patlayıcı cihaz fırlattığı belirtildi.

Ukrayna polisinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, “8 Haziran saat 00.05’te Kiev polisine Kiev’in Şevçenko bölgesinde bulunan ABD Büyükelçiliği’nde patlama meydana geldiği haberi geldi. Polis ekipleri derhal olay yerine gitti.” denildi.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda kimliği belirsiz bir kişinin ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu alana bir patlama cihazını attığı tespit edildi.

Patlama sonucunda kimse yaralanmadı. Ukrayna güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberrus