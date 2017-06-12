Ukrayna vatandaşlarına vizesiz AB seyahati resmen başladı

AB’nin bir süre önce Ukrayna vatandaşlarına tanıdığı vize serbestisi, 11 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

Pazar günü binlerce Ukraynalı AB sınırındaki ülkelere ve Varşova, Budapeşte ve Frankfurt gibi AB havaalanlarına akın etti.

Poroşenko: 11 Haziran tarihi bir gün

Slovakya sınırında mevkidaşı Andrej Kiska ile AB’nin kapısını sembolik olarak açan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko "11 Haziran ülkemizin Rus İmparatorluğu'ndan nihai ayrılışı ve Avrupa uluslarının ailesine geri dönüşü olarak tarihe geçecek" diye konuştu. Poroşenko, "Bunun için uzun yıllar bekledik" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de bir video mesajı yayınlayarak "Bugün, Ukrayna ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan insanlar arasındaki bariyerleri indiriyoruz" diye konuştu.

Haberrus