Başkonsolos: Antalya'da 15 bin yerleşik Rus yaşıyor

Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, bu yıl Rus turist sayısında ciddi bir yükselme olduğunu belirterek, "Sadece Mayıs ayı içinde 500 bin turist geldi. Bu gelen sayı geçen yıl gelen tüm turist sayısını kapattı" dedi. Rogoza ayrıca Antalya'da 15 bin Rusya vatandaşının yerleşik olarak yaşadığını, Rusça konuşan milletlerin vatandaşlarının sayısının ise 100 bini geçtiğini belirtti.

Oleg Rogoza, geçen yıl Antalya’da turizm sezonunun zor geçtiğini hatırlatarak, bu yıl ise sayıların sevindirici olduğunu vurguladı.

“Geçen yılın sayısı 1 ayda geldi”

Bu yıl Rus turist sayısında ciddi bir yükselme olduğunu kaydeden Rogoza, “Sadece Mayıs ayı içinde 500 bin turist geldi. Bu gelen sayı geçen yıl gelen tüm turist sayısını kapattı. Geçen yıl toplan 480 bin Rus turist gelmişti. Rusya-Kazakistan işbirliğimiz turizmin gelişmesinde önemli bir unsur. Bizim en önemli hedefimiz vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır. Türkiye de bu konuyu çok önemsiyor. Turizmin yoğun olduğu bölgelerde güvenlik had safhada” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız bazen kendi güvenliklerini hiçe sayıyorlar”

Türkiye’nin güvenlik konusunu ciddiye aldığını kaydeden Rogoza, “Ama maalesef turistler buraya geldiklerinde rahata düşüyorlar. Ve kendi güvenliklerini sağlayamıyorlar. Alkollü şekilde denize giriyorlar, boğulma vakaları oluyor, sağlık sorunları olanlar dikkat etmiyor. Geçen ay çok sayıda Rus vatandaşı vefat etti. Biz de hem sosyal medya üzerinden hem de Rusya Dışişleri Bakanlığı web sayfası üzerinden vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuyoruz. Mutlaka sağlık sigortalarını yaptırmalarını istiyoruz. Çok zor durumlarda birbirimize destek verelim. Rus konsolosluğu olarak size destek vermeye hazırız” dedi.

“Türkiye ile siyasi diyaloğumuz çok iyi”

Antalya’da vatandaşlarının güvenliği konusunu sürekli valilik ve emniyet birimleriyle görüştüklerini aktaran Rogoza, “Turizmde birlikte ekonominin diğer sektörleri de gelişiyor. Farklı sektörlerin gelişimi ve ülkeler arasındaki ilişkilerin daha gelişmesi adına çaba sarf ediyoruz. Şu an Türkiye ile siyasi diyaloğumuz çok çok iyi. Antalya’da ayrıca Rus yatırımların artmasını hedefliyoruz. Ama aynı zamanda biz konsolosluğumuza düşen görevleri de unutmamalıyız. En önemli görevimiz buradaki vatandaşlarımızın haklarını korumaktır” şeklinde konuştu.

“Yerleşik Rus sayısı 15 bini geçiyor”

Antalya’da 15 bin Rus’un yerleşik olarak yaşadığını kaydeden Rogoza, “Rusça konuşan milletler açısından bakıldığında bu sayı 100 bini aşıyor. Bizim buradaki görevimiz sadece turizme yönelik çalışmalar değil, aynı zamanda Antalya’da yerleşik olarak yaşayan Rusların, evlilik, doğum, boşanma, noterlik gibi işlemlerini de yürütmek bizim görevimiz. İkili ilişkilerin düzelmesinden sonra Rusya’ya giden Türk vatandaşı sayısı da arttı” ifadelerine yer verdi.

Haberrus, Milliyet