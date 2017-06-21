Rusya'nın 2018 yılı resmi tatiller takvimi belli oldu

Rusya Çalışma Bakanlığı, 2018 yılı çalışma takvimine yönelik açıklama yaptı. Bakanlık, hafta sonuna denk gelen tatil günlerini ileri tarihlerdeki çalışma günlerine taşımayı planlıyor.

Örneğin; Cumartesi-Pazar günlerine denk gelen 6-7 Ocak tarihleri 9 Mart ve 2 Mayıs'a, 28 Nisan, 9 Haziran ve 29 Aralık tarihlerinin de 30 Nisan, 11 Haziran ve 31 Aralık günlerine taşınması planlanıyor.

Bakanlığın ön gördüğü takvime göre Rusya'da 2018 yılında toplam 28 gün resmi tatil yapılacak. Planlanan tatil günleri şöyle:

30 Aralık 2017'den 8 Ocak'a kadar 10 gün 23,24,25 Şubat 3 gün 8,9,10,11 Mart 4 gün 29,30 Nisan ve 1,2 Mayıs 4 gün 9 Mayıs 1 gün 10,11,12 Haziran 3 gün 3,4,5 Kasım 3 gün olmak üzere toplamda 28 gün.

Haberrus