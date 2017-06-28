Putin sözünü tuttu, İjevsk'deki harabe evi ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İjevsk şehrinde harabe bir evde yaşayan ve kendisinden yardım isteyen Anastasiya Votintseva'ya verdiği sözü tuttu ve kendisini ziyaret etti.

Yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirilen ve vatandaşların doğrudan Putin'e sorularını yönelttiği 'Direkt Hat' programına katılan ev sahibi, evi için yıkılma kararı olduğunu, ancak buna rağmen hala aynı evde yaşadıklarını belirterek Putin'den yardım istemişti. Putin ise kameralar aracılığıyla evin 'korkunç' durumda olduğunu gördüğünü ve Anastasiya'yı bizzat İjevsk'e giderek ziyaret edeceğini söylemişti.

Sözünü yerine getiren Putin, İjevsk'e giderek evi gördü ve bölge valisine gerekli talimatları verdi. Putin ayrıca bu evde yaşayan Anastasiya ve ailesine Soçi'de tatil paketi hediye etti.

Votintseva bu harabe evde kız kardeşi ve üç çocuğu ile bir oda ve üç metrelik bir mutfakta yaşıyordu.

Haberrus