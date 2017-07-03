Rus yangın söndürme helikopteri Tahtalı Barajı'na düştü
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İzmir’de orman yangını söndürme çalışmaları sırasında Tahtalı Barajı’ndan su alan bir Rus helikopteri barajın sularına düştü.
Rus “Avialift Vladivostok” havayolu şirketine ait Ka-32S model helikopter barajdan su aldığı sırada, bambisi sudaki bir cisme takıldı ve havalanırken motoru arıza verdi.
Yaşanan kazanın ardından pilot Tahtalı Barajı’nın sularına acil iniş yaptı. Helikopterde bulunan 2’si Türk ve 3’ü Rus görevliden oluşan mürettebat kendi imkanlarıya helikopterden çıkarak can simidi yardımıyla su yüzeyinde kalmayı başardı.
Kazaya hemen müdahale eden Tahtalı Barajı güvenlik ekipleri hafif yaralanan mürettebatı bota bindirerek kıyıya ulaştırdı.
Berk Atacan, Haberrus