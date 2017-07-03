Rusya kötü havalara teslim; Temmuz’da doğal felaketlere hazır olun uyarısı

Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov, Temmuz ayında Rusya’da çeşitli doğal felaketler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Rusya’da yaz mevsiminin ilk ayının zorlu geçtiğini belirten bakan, Temmuz ayı için de aynı durumun söz konusu olabileceğini ifade etti.

Bakan Puçkov, “Bazı bölgelerde sıcaklık maksimum seviyeye çıkarken, bazı bölgelerde ise ani sıcaklık düşüşü, şiddetli rüzgar ve yağış yaşanabilir.” dedi.

Rusya'da Fobos isimli meteoroloji merkezi uzmanı Yevgeni Tişkovets daha önce yaptığı açıklamada, "Rusya'nın merkez bölgesinde bu yıl artık yaz yaşanmayacak. Çok mütevazi sıcaklıklar var. 25-30 derecelik hava tahminleri için hiç umudumuz yok." şeklinde konuşmuştu.

Bakan Puçkov, hava durumu hakkındaki olumsuz tahminlere rağmen Rusya’nın merkez bölgesinde güneşli günlere, aşırı sıcaklık ve kuraklığa maruz kalanların da yağmura kavuşmasını umut ettiğini söyledi.

Berk Atacan, Haberrus