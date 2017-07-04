Rusya’da ‘yıkanmak istiyoruz’ protestosu

Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzeybatısında yer alan Klin şehrinde vatandaşlar sokağa çıkarak 3 haftadır devam eden sıcak su kesintisini protesto etti.

Klin’in bazı noktalarında 13 Hazirandan bu yana dağıtılmayan sıcak su yüzünden zorluk yaşayan şehir sakinleri olayı protesto etmek için Moskova ve St. Petersburg’u birbirine başlayan Leningrad Otoyolu’na çıktı.

Sayıları yaklaşık 150’yi bulan protestocular, ülkenin en önemli şehirlerarası yollarından biri olan Leningrad Otoyolu’nu trafiğe kapttı.

“Yıkanmak istiyoruz” sloganlarıyla tepkilerini dile getiren vatandaşlar Klin Belediye Başkanı Anna Sokolskaya’nın olay yerine gelerek açıklamada bulunmasını istedi.

Belediye başkanının olay yerine gelerek vatandaşlara sıcak suyun en kısa zamanda tekrar dağıtılmaya başlanacağını söylemesi üzerine protestocular dağıldı ve yaklaşık 1 saat süren eylem sona erdi.

Protestolar akşam saatlerinde şehrin başka bir noktasında devam etti. Eylemciler sıcak su kesintisinin acilen sonlandırılması için imza topladı.

Berk Atacan, Haberrus