Her 4 Rus gençten biri başka bir ülkeye göç etmek istiyor

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin (VTsIOM) yaptığı araştırmaya göre her 10 Rusya vatandaşından biri başka bir ülkeye göç ederek hayatının geri kalanının Rusya dışında sürdürmek istiyor.

Ankete katılan Rusların yüzde 89’u ise göç etmeyi düşünmediğini belirtti. Bu rakam daha önceki benzer anket sonuçlarına göre en yüksek seviye olarak belirlendi.

Rusya dışında yaşamak isteyen vatandaşlar arasında 18-24 yaş grubundakiler ilk sırada geldi. Bu yaş grubundaki Rusların yüzde 25’i Rusya dışında göç etmek istediklerini ifade etti. bu yaş grubunu yüzde 16’lık oranla 25-34 yaş grubu izledi.

Göç etmek isteyen Rusların çoğunlukta bulunduğu şehirler ise başkent Moskova ve Rusya’nın ikinci en büyük şehri St. Petersburg sakinleri oldu. Buna göre bu şehirde yaşayanların yüzde 21’i Rusya’dan taşınmak istediklerini dile getirdi.

Rusların göç etmek istediği ülkeler arasında ise ilk sırada Almanya yer alırken diğer ülkeler ise sırasıyla ABD, Avustralya, İtalya ve İngiltere oldu.

Berk Atacan, Haberrus