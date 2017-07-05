Moskova'da satılan en pahalı 5 ev: fiyatlar 13,5 milyon dolardan başlıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da lüks konut fiyatları yükselmeye devam ediyor. Vedemosti gazetesi, başkentte satılan en pahalı 5 evi sıraladı.

1 - İlk sırada 62,8 milyon dolarlık fiyatıyla Moskova Oteli'ndeki çift katlı ve bin 256 metrekare büyüklüğündeki bu ev yer alıyor.

2 - İkinci en pahalı ev ise 33,6 milyon dolar değerinde bir penthouse. Bin 512 metrekare. Moscow City'deki 'Federatsiya' gökdeleninin en üst katı.

3 - İlk 5'e 3'üncü sıradan girmeyi başaran bir başka penthouse ise 29 milyon dolar değerinde, 499 metrekare, 14 apartmanın yer aldığı lüks bir site içerisinde yer alıyor. 130 metrekarelik, Kremlin ve Kurtarıcı İsa Kilisesi manzaralı büyük bir terası var. Bu evin metrekare fiyatı tam 58 bin dolar.

4 - 4 adet binayı içinde barındıran Knightsbridge Private Park'daki 481 metrekarelik penthouse, 14,7 milyon dolardan satışa çıkarılmış. 4 binada toplam 160 daire yer alıyor.

5 - İlk 5 içerisindeki en ucuz ev ise Moskova'nın merkezindeki Arbat'da yer alıyor. İki katlı bir penthouse. Güzel manzaralı bir terasa sahip. 492 metrekare ve 13,5 milyon dolar.

Haberrus