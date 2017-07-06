Moskova-Antalya uçağında kanlar içinde kalan yolcu panik yarattı - VIDEO

Moskova-Antalya charter seferini gerçekleştiren Red Wings havayollarına ait uçağa sarhoş binen Rus yolcu, uçakta gerilime yol açtı.

Tüm yüzü, vücudu ve kıyafetleri kanla kaplanan yolcu koltukları tekmeledi ve çığlık çığlığa bağırdı.

Kabin ekibi olaya müdahale etmeye çalışsa da yolcu uzun bir süre sakinleştirilemeyince uçakta paniğe yol açtı ve uçaktaki diğer yolculara huzursuz anlar yaşattı.

Kabin ekibinin kuleye haber vermesiyle birlikte uçak indikten sonra olaya polis müdahale etti.

Yolcunun nasıl kanlar içinde kaldığı henüz ortaya çıkarılamadı. Yetkililer yolcunun kafasını ön koltuğa hızlıca çarpmış olabileceğini düşünüyor.

Berk Atacan, Haberrus