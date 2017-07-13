Bir Rus klasiği: İşsiz kadının 200 bin dolarlık Mercedes'i çalındı

Rusya'nın başkenti Moskova'da soyguncular, 12 milyon ruble değerindeki (200 bin dolar) Mercedes AMG SLS model, işsiz bir kadının sahip olduğu lüks spor otomobili çaldı.

27 Haziran tarihinde gerçekleşen olayda, iki silahlı kişinin otomobile yaklaşarak kadını tehdit ettiği, ardından otomobile binip uzaklaştıkları belirtildi.

Otomobile ait belgelerin ve anahtarların da otomobil içinde bulunduğu ifade edildi.

Polis, aracı ve çalanları yakalamak için çalışma başlattı.

Haberrus