Rusya’dan Türkiye’ye giden turistin bavulundan 728 paket sigara çıktı
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Rusya’nın Çelyabinsk şehri üzerinden Türkiye’ye gitmeye hazırlanan bir Kazakistan vatandaşının bavulundan 728 paket sigara çıktı.
Bavuluyla birlikte ticari ürünlerin deklare edildiği koridordan geçmek yerine deklare gerekmeyen yeşil koridordan geçmeye çalışırken yetkililer tarafından yapılan kontrol sonucunda yakalanan yolcunun bavulundan 14 kg sigara çıktı.
728 paket sigarayla yakalanan yolcu sigaraları Türkiye’ye ticari amaçla götürmeye çalıştığını itiraf etti.
Çelyabinsk gümrük yetkilileri yolcunun sigaralarına el koyarak kendisi hakkında idari dava açtı.
Berk Atacan, Haberrus