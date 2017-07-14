Suriye’ye geçerek IŞİD’e katılmak isteyen Rus aile Türkiye’de yakalandı

Rusya vatandaşı bir kadın iki çocuğu ve gayriresmi eşiyle birlikte Türkiye üzerinden Suriye’ye geçerken güvenlik güçleri taradından Hatay’da yakalandı.

Rusya vatandaşı Svetlana Uhanova’nın gayriresmi eşiyle birlikte IŞİD’e katılmak üzere sınırı geçmeye çalıştığı düşünülüyor.

Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği şu anda Antakya’da tutuklu bulunan Rus aile ile ilgili araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Elçiliğin sözcüsü Aleksandr Leşukov Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, “Yetkili organlardan, Rus ailenin bulunduğu yeri teyit etmelerini ve onları üçüncü bir ülkeye sınır dışı etmelerini değil, Rusya’ya göndermelerini rica ettik.” dedi.

Türkiye’de bulunan Rus aileden son bir aydır haber alınamadığı, Svetlana Uhanova’nın eski kocasını kandırarak iki çocuğuyla birlikte Türkiye’ye gittiği ve eski kocasının arama başlattığı bildirildi.

Daha sonra ailenin Türkiye-Suriye sınırını geçerken tutuklandığı ve Antakya’da bulunan göçmen hapishanesine gönderildiği ortaya çıktı.

Uhanova’nın akrabaları kendisinin son zamanlarda tuhaf davranışlar sergilediğini ve çok fazla değiştiğini aktardı. Uhanova’nın müslüman olduğu ve radikal dini akımlara kapıldığı iddia edildi.

Berk Atacan, Haberrus