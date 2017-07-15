Moskova'da yüzme sezonu önümüzdeki hafta başlıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da, önümüzdeki haftanın ortalarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağı, yüzme sezonunun başlayacağı haberi verildi.

Rusya Hidrometeroroloji Merkezi Genel Müdürü Roman Vilfand tarafından yapılan açıklamada, Moskova'nın 50 kilometre batısında yer alan Zvenigorod şehrinde su sıcaklığının 19 dereceye kadar yükseldiği, 3 gün sonra da bu sıcaklığın Moskova'ya da ulaşacağı ve bu sıcaklıklarda rahatlıkla yüzülebileceği söylendi.

Başkent Moskova da dahil olmak üzere, Rusya'nın merkez bölgelerindeki anormal soğuk havalar devam ediyor. Moskova'da bu yıl yüzme sezonu, soğuk havalar nedeniyle 1,5 ay geç başlamış oldu.

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