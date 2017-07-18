Rusya’nın “korku haritası” genişliyor

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTsIOM) düzenli olarak yaptığı “Rusların korkuları” adlı araştırmanın yeni sonuçlarını yayınladı.

Araştırmaya göre yıl başından bu yana Rusların “korku haritasındaki” gerginliğin arttığı görülüyor. Birçok kategoride Rusya vatandaşlarının önceki yıllara göre korkularında artış gözlendi.

Buna göre Rusların en büyük 2 korkusu değişmedi; enflasyon ve uluslararası çatışmalar vatandaşların en büyük korkuları olmaya devam etti.

Rusya halkının en çok endişe duyduğu üçüncü konu ise sağlık oldu. Ruslar hastalık ve yeterli sağlık hizmeti alamamaktan korktuklarını belirtti.

Rusların en çok korktuğu şeyler arasında maddi gelir yer aldı. Vatandaşlar, maaşların düşmesiyle birlikte gelirlerinin azalmasından ve aylık ücretlerinin gecikmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Berk Atacan, Haberrus