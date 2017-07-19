Rusya’da bu yıl yaşanan anormal hava şartları halkın ruh sağlığını bozdu

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin (VTsIOM) yaptığı araştırmaya göre, Rusya’nın Merkez Bölgesi’nde yaz mevsiminde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve yağışların yoğun olarak devam etmesi halkı olumsuz etkiledi.

Ankete göre Rusya vatandaşlarının yarısından fazlası yaz mevsimindeki hava durumunu sıradışı olarak nitelerken, yüzde 60’ı hava şartlarının kendisini doğrudan etkilediğini söylüyor.

Sıradışı hava şartlarının kendisini etkilediğini dile getirenler kendilerini kötü hissettiklerini ve keyifsizlik yaşadıklarını ifade ediyor.

Sosyologlar, Kuzey Kafkasya ve Sibirya Bölgeleri dışında Rusya’nın bir çok bölgesinde kötü hava durumundan dolayı insanların ruh sağlığının etkilendiğini belirtiyor.

Araştırmaya göre sıradışı hava şartlarından etkilenenler bu durumdan sadece manevi olarak değil maddi olarak da zarar gördüklerini aktarıyor. Rusların bir bölümü hava şartlarından dolayı ürün almakta zorlandıklarını ve kazançlarının düştüğünü ifade ediyor.

Berk Atacan, Haberrus