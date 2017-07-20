Rusya Parlamentosu kabul etti; uçuşlarda bagajlar ücretli olacak

Rusya Parlamentosu Alt Kanadı Duma, havayolu şirketlerinin uçuşlardaki bagaj ücretlendirmesiyle ilgili kanun değişikliği projesini onayladı.

Duma’nın yeni aldığı karara göre havayolu şirketleri geri ödeme yapılmayan promosyon biletle yolculuk yapacak olan müşterilerine bedava bagaj hakkı vermeyebilecek.

Havayolu şirketlerinin bagaj uygulamasıyla ilgili proje ilk olarak 2014 yılında Duma’ya gelmiş ve ilk oturumda kabul edilmişti. Dün yapılan yasa değişikliğinin ikinci oturumunda ise projedeki diğer şartlar da kabul edildi.

Buna göre resmi olarak yayınlandıktan 60 gün sonra uygulamaya girecek olan yeni yasa, promosyon biletle uçuş yapmak isteyen yolcuların, havayolu şirketinin bedava bagaj hakkı vermediği durumlarda bagaj için ek ödeme yapmasını öngörüyor.

Yasa değişikliği el çantalarıyla ilgili yeni bir düzenleme içermezken, geri dönüşü olan bilet alan yolcuların bedava bagaj hakkıyla ilgili bir değişiklik belirtilmiyor.

Berk Atacan, Haberrus