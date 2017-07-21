‘Putin’in saati’ açık artırmada 1 milyon Euro’ya satıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait olduğu iddia edilen Patek Philippe marka kol saati, Monaco'daki bir müzayedede 1 milyon Euro'ya satıldı.

Vladimir Vladimiroviç Putin adına sertifikalı Patek Philippe marka kol saati, Haziran 2017’de Monaco'daki bir açık arttırmada satışa çıkarılmıştı. Saat sitesi Hodinkee’de yer alan ilanda, Patek Philippe Grand Complications 5208P marka İsviçre yapımı saatin 1 milyon dolara satışa çıkarıldığı belirtilmişti.

Müzayedeyi gerçekleştiren Monaco Legends tarafından BBC’ye yapılan açıklamaya göre, 239 numaralı lot (Patek Philipp Platin Vladimir Putin) 19 Temmuz-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen müzayedenin ilk gününde satıldı.

Monaco Legends, 19 Temmuz günü 1,054 milyon Euro’ya satılan saatin yeni sahibini açıklamadı.

Saatin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait olduğu iddia edilmiş, ancak Kremlin basın sözcüsü Dmitri Peskov iddiaları yalanlamıştı.

Ancak Antiquorum müzayedesini gerçekleştiren Monaco Legends şirketi BBC’ye, Patek Philippe Triple Complication saatinin önemli bir kişi tarafından hediye olarak Vladimir Vladimiroviç Putin adına alındığını bildirdi.

Berk Atacan, Haberrus