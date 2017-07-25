Kadirov sözünü tuttu; IŞİD’e katılırken Türkiye'de yakalanan Rus kadının kızı Rusya’ya getirildi

Çocuklarıyla birlikte IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye geçmek isterken Türkiye’de yakalanan Rus kadının kızı babasına geri getirildi.

Hatay’da IŞİD’e katılmak üzere 6 ve bir buçuk yaşındaki iki kızıyla sınırı geçmeye çalışan Rusya vatandaşı Svetlana Uhanova’nın eski kocası Sergey Uhanov, Rusya Federasyonu Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov’dan 6 yaşındaki kızının kendisine verilmesi için yardım talebinde bulunmuş ve Kadirov da isteği yerine getireceğini söylemişti.

Bugün Instagram hesabından kız çocuğunun Rusya’ye getirilerek babasına teslim edildiğini duyuran Kadirov, “Atılan adımlar sonrası Türk yetkililerle kız çocuğunun Rusya’ya geri getirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Kız çocuğu babasına verildi.” açıklamasında bulundu.

Kadirov ayrıca, “Alınan insani karardan dolayı Türk yetkililere teşekkür ediyorum.” dedi.

A post shared by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Jul 24, 2017 at 6:25am PDT

Berk Atacan, Haberrus