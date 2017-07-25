Rusya’da uçuş kuralları değişiyor; cep telefonu ve montunuz için para ödeyebilirsiniz

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, havayolu taşımacılığı kurallarında değişiklik öngören yeni düzenlemeleri Rusya Parlamentosu’na sundu.

Bakanlığın yeni düzenlemesine göre yolcular, promosyon uçuşlarda yanlarında taşıyacakları cep telefonu, mont, şemsiye, bilgisayar, fotoğraf makinası ve kamera için ek ücret ödemek zorunda kalabilir.

Parlamentoya sunulan yasa tasarısı, havayolu şirketlerine yolcuların kabine alabilecekleri eşyaların ağırlığını kendileri belirleme hakkı tanıyor, ancak diğer taraftan 5 kg alt sınırı belirliyor.

Yeni düzenleme bayan çantası, takım elbise çantası ve çocuk beslenmesi amaçlı eşyalarla ilgili bir değişiklik öngörmüyor. Bu eşyalar, el bagajı ağırlığı hesaplamasında değerlendirilmeyecek.

Öte yandan geri verilebilir bilet alan yolcular için el bagajı taşıma hakkı en az 10 kg olabilecek. Havayolu şirketleri bu ağırlığın altında bir sınırlama getiremeyecek.

Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni tasarısının uygulamaya geçebilmesi için Rusya Federasyon Konseyi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayını alması gerekiyor.

Rusya Parlamentosu Alt Kanadı Duma, daha önce aldığı kararla, havayolu şirketlerine, geri ödeme yapılmayan promosyon biletle yolculuk yapanlardan bagajları için ücret alma hakkı tanımıştı.

Berk Atacan, HABERRUS