Amerikan Delta havayolları Rusya vatandaşını ‘Kırım işgali’ yüzünden uçaktan attı iddiası

Rusya vatandaşı Andre Yeremin, Seatle-Atlanta uçuşu için bindiği Delta havayollarına ait uçaktan ‘Kırım işgali’ yüzünden atıldığını söyledi.

Delta havayolları ise Rus yolcunun uçaktan güvenlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle çıkarıldığını açıkladı.

Yeremin’in Facebook hesabından yaptığı paylaşıma göre, Delta havayolları Rus yolcuyu Rusya vatandaşı olduğu için uçaktan çıkardı.

Yeremin’in iddiasına göre yanında oturan bir yolcu, Rusya vatandaşı olduğunu öğrendikten sonra Yeremin ile seyahat etmek istemediğini, onun da diğer Ruslar gibi Kırım işgalcisi olduğunu söyledi. Yeremin, Delta havayolu çalışanlarının bunu ciddiye aldığını ve kendisini uçaktan attığını söyledi.

Delta Havayolları ise Rus yolcunun uçağa geç kaldığını, kapanan yolcu geçiş kapılarını geçerek güvenlik kurallarını ihlal ettiğini ve bu yüzden uçaktan çıkarıldığını duyurdu.

Yeremin Facebook’daki paylaşımının devamında, “Burada 22 yıl yaşadıktan sonra eve dönme vakti geldi.” dedi ve Delta Havayolları’nı mahkemeye vereceğini söyledi.

Berk Atacan, Haberrus