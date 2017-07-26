ANKET - Rusların evlilik kriteri ne?

Rus İzvestiya gazetsinin aktardığına göre, Rusya Yüksek Ekonomi Okulu ve Rusya Devlet Toplum Üniversitesi tarafından 17 ilâ 30 yaş arasındaki katılımcılar arasında yapılan bir araştırma Rusları neyin evliliğe götürdüğünü ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 82’si aşık olmaları nedeniyle evlendiklerini söyledi.

Anket sorularını yanıtlayanların yüzde 5 ilâ 6’sı çocuk sahibi olma isteğinin, evlilik nedeni olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 3’ü aile baskısının evlilik nedeni olduğunu ifade etti.

Katılımcıların yüzde 2’si maddi yarar sağlamak için evlendiklerini belirtirken, soruları yanıtlayanların yüzde 86’sı böyle bir evliliğin faydalı olacağına inandığını söyledi.

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