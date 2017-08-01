Rusya Dışişleri, kötü hava şartlarında uçağı İstanbul’a indirmeyi başaran Ukraynalı pilotu Rusya’ya davet etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 27 Temmuz'da İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış sırasında Atlas Global Havayolları'na ait yolcu uçağını İstanbul Havalimanı'na kazasız bir şekilde indirmeyi başaran Ukraynalı kaptan pilot Aleksandr Akopov'u Rusya'ya davet etti.

Sputnik'in haberine göre Rus Dışişleri, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Akopov’un, Facebook'taki profil fotoğrafında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile fotoğrafının yer alması nedeniyle eleştirilere maruz kaldığını belirtti.

Açıklamada, "Aleksandr, sizin yaptığınız siyaset dışı bir şey. Profesyonelliğiniz için teşekkür ederiz. Eğer ülkenizde size yönelik eleştiriler devam edecek olursa, Rusya'ya gelin, bundan her zaman memnuniyet duyarız" ifadelerine yer verildi.

Akopov'un yönetimindeki İstanbul-Ercan seferini yapan Atlasglobal Havayolları'na ait uçağın burnu ve kokpit camı hasar görmüştü.

​Uçağın Atatürk Havalimanı'na inişi kameralara takılırken uçağın yan yatarak inmesi dikkat çekmişti.

Atlasjet pilotunun deneyimi İstanbul'da büyük faciayı önlemiş... pic.twitter.com/xMDiQKysgJ — erdem (@errdemglr) 27 July 2017

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