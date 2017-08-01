Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden Türk vatandaşları için elektronik vize duyurusu

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada Türk vatandaşlarının Rusya’ya Vladivostok serbest limanı üzerinden giriş yapılabilmesi için başlayacak olan elektronik vize uygulaması hakkında bilgi verdi.

Elçiliğin elektronik vize ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Vladivostok Serbest Limanı Üzerinden Rusya Federasyonu’na Giriş Yapacak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Yönelik Elektronik Vize Uygulaması Hakkında

Rusya’ya Vladivostok serbest limanı üzerinden giriş yapılabilmesi için başlayacak elektronik vize uygulaması hakkında Rus basınında çıkan haberlerle ilgili olarak Türk vatandaşlarından çok sayıda soru gelmesi nedeniyle yeni usule dair aşağıdaki hususları paylaşmak isteriz.

Vladivostok serbest limanını ziyaret edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, iş, insani ve turistik elektronik vizeleri alabilecektir.

Elektronik vizeler, sadece Vladivostok serbest limanının sınırları içinde bulunan ‘Kneviçi’ hava giriş kapısı ve ‘Vladivostok’ deniz giriş kapısı üzerinden giriş ve çıkış için geçerli olacaktır.

Rusya Federasyonu’na elektronik vizelerle giriş yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, sadece giriş yaptıkları Rusya Federasyonu eyaleti içerisinde bulunma ve dolaşma hakkına sahip olacaktır. Vladivostok serbest limanı giriş kapıları üzerinden giriş yapılacağı takdirde bulunma alanı Primorskiy Kray bölgesi ile sınırlıdır.

Elektronik vizeler ücretsiz olarak düzenlenecektir. Elektronik vize almak için Rusya’ya giriş tarihinden en geç 4 gün öncesine kadar özel olarak hazırlanmış http://electronic-visa.kdmid.ru/ adresindeki internet sayfasında başvuru doldurulacak ve dijital fotoğraf eklenecektir.

Elektronik vize almak için başka evraklar talep edilmeyecektir. Elektronik vizeler, düzenlenme tarihinden itibaren en fazla 30 günlük süre için verilecek ve Rusya topraklarında giriş tarihinden itibaren en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır.

Nakliyat şirketleri, yolcuların elektronik vizelerinin olup olmadığını özel olarak hazırlanmış http://evisacheck.kdmid.ru/ adresindeki internet sayfasında kontrol edebileceklerdir.

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