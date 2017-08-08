Rusya’da öğretmenler işinden de memnun değil maaşından da

Rusya bağımsız araştırma şirketi Levada Center ve Yüksek Ekonomi Okulu’nun yaptığı ortak araştırma sonuçlarına göre Rusya’da öğretmenlerin çoğu işinden memnun değil.

Araştırmaya göre geçen yıl işinden memnun olduğunu dile getiren öğretmenlerin oranı yüzde 22 olarak belirlendi. 2015 yılında işinden memnun olduğunu söyleyen öğretmenlerin oranı yüzde 42 olmuştu.

Rusya’da maaşından memnun olmayan öğretmenlerin sayısında da artış gözlendi. 2015 yılında maaşını yetersiz bulanların oranı yüzde 28 iken 2016 yılında bu oran yüzde 34’e yükseldi.

Araştırmaya göre Rusya’daki öğretmenlerin yarısı 20 bin rubleden (bin176 Türk lirası) daha az maaş alıyor. Rus öğretmenlerin yüzde 25’i 20 ila 27 bin ruble, yüzde 25’i ise 27 bin rubleden daha fazla maaş alıyor.

Buna göre Rusya’da öğretmenlere verilen maaş miktarı ortalama 25 bin 975 ruble (bin 527 Türk lirası) olarak belirlendi.

İşinden memnuniyetsizliğini dile getiren öğretmenlerin sayısının yaklaşık 2 kat artmasının en büyük sebebi olarak, belge doldurma ve rapor hazırlama gibi faaliyetler de dahil olmak üzere eğitim dışı yükün artmasını gösteriyor.

Araştırma sonuçlarına göre Rusya’daki öğretmenlerin yüzde 64’ü ek iş yapmaktan vazgeçmeyi düşünmüyor. Bu kişiler ek iş yapmayı bırakmaları için maaşlarının 2 katına çıkması gerektiğini ifade ediyor.

Berk Atacan, HABERRUS