Rusya restoranlarda elektronik sigara ve nargileyi yasaklıyor

Rusya, son dönemde özellikle 18 yaşından küçük gençler arasında kullanımı oldukça artan elektronik sigara ve nargile kullanımını yasal önlemlerle kontrol altına almaya çalışıyor.

Ülkedeki “Sağlıklı yaşam tarzı” adlı proje kapsamında yer alan uygulamaya göre restoran ve kafe gibi toplumsal alanlarda elektronik sigara ve nargile kullanımı yasaklanacak.

Rus İzvestiya gazetesinin haberine göre proje, Rusya Devlet Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Stratejik Gelişim Başkanlık Konseyi tarafından onaylandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı da elektronik sigara ve nargilenin yasaklanacağı yönündeki bilgileri doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Toplu beslenme alanlarında elektronik sigara ve nargile kullanımı tamamen yasaklanacak. Elektronik sigara kullanımı da normal sigara gibi kontrol altına alınmak zorunda. Sadece 18 yaşından büyük kişilere satış izin vermeyi planlıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Berk Atacan, HABERRUS