Rusların 3'te 2'si müstakil evde yaşamak istiyor

Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi VTsIOM'un anketine göre, Rusya vatandaşlarının yarısı yaşadığı evi 'tatmin edici', yüzde 34'ü 'iyi', yüzde 16'sı ise 'kötü' olarak değerlendiriyor. Bunun yanı sıra Rusya vatandaşlarının yüzde 66'sı müstakil evlerde yaşamak istediklerini belirtiyor.

Yeni, büyük bahçeli ve iki katlı müstakil bir ev, Ruslar da dahil herkesin hayali. Ancak Rusya'da müstakil evde yaşayanların oranı yüzde 34. Yüzde 57'lik oran ise müstakil olmasa bile en azından 7 yaşından daha genç bir binada yaşamak istiyor.

Anket sonuçlarına bakıldığında, Rusların en çok yaşamak isteği yerler listesinde ikinci sırada çok katlı evler yer alıyor. Vatandaşların yüzde 17'si bu binalarda bir daireye sahip olmak istiyor. Rusların yüksek binaları tercih etmesindeki sebepler ise; site içerisinde çocuk parkı, otopark ve süpermarket bulunması.

Ne tür olursa olsun, 2000 yılından sonra inşa edilen evlerde yaşayanlar, diğer evlerde yaşayanlara göre daha iyi durumda olduklarını düşünüyorlar.

VTsIOM tarafından 3-4 Ağustos tarihlerinde telefon aramalarıyla gerçekleştirilen ankete 1200 kişi katıldı.

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