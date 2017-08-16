Rusya'da alkollü içecek tüketmeyenlerin oranı yüzde 40'a ulaştı

Rusya'da alkol tüketmeyen vatandaşların oranı, son 8 yılda yüzde 40'a kadar yükseldi. Hükümetin, alkol karşıtı adımlar atması en büyük etken olarak görülüyor.

Haziran ayında açıklanan verilere göre de, Rusya'da bira satışlarının bu yıl yüzde 7,8 oranında azaldığı belirtilmişti.

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi VTSIOM'un Rusya genelinde gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, 2009 yılında alkol tüketmeyen vatandaşların oranı yüzde 25 iken, bu oran 207 yılında yüzde 40'a kadar yükseldi. Alkolden vazgeçen en büyük kesim ise, yüzde 47 oranıyla 18-24 yaş arasındaki bayanlardan oluşuyor.

Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 25'i ayda bir kere, yüzde 16'sı ayda iki-üç kere, yüzde 5'lik kesim ise haftada birkaç kere alkol tüketiyor.

Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu (%80), alkol kullanma fikrine olumsuz yaklaşıyor ve alkol tüketmenin organizma için zararlı olduğunu belirtiyor.

3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmaya, 18 yaş ve üzeri bin 200 vatandaş katıldı. Araştırmanın hata payının yüzde 3,5 oranını geçmeyeceği belirtiliyor.

Herşeye rağmen Rusya, en fazla alkol tüketilen ülkelerde biri

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, alkol tüketiminin en fazla olduğu ülke, kişi başı yıllık 16 litre ile Litvanya. İkinci sırada 15 litre ile Belarus, üçüncü sırada 13 litre ile Letonya ve 4'üncü sırada ise 12 litre ile Rusya ve Polonya yer alıyor.

Selim Saygıner, Haberrus