"Bedava Türkiye tatili, 200 bin rublelik kredi borcunu ödetti"

Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesi Şahunya şehrinde ilginç bir olay yaşandı. Çalıştığı firmada gerçekleştirilen çekilişte Türkiye'ye tatil paketi kazanan bir Rusya vatandaşı, yurt dışına çıkabilmek için 200 bin rublelik (3366 dolar) kredi borcunu ödemek zorunda kaldı.

Rusya medyasında "Türkiye'de bedava tatil yapma isteği, 200 bin rublelik borcu ödemesi gerektiğini hatırlattı" başlığıyla duyurulan haberin içeriği ise şöyle:

Rusya Federal Yargı İcra Servisi FSSP'den yapılan açıklamada; Şahunya şehrinde yaşayan bir bayanın işyerinde gerçekleştirilen çekilişte Türkiye'ye tatil paketi kazandığı, ancak bankaya 200 bin rublelik kredi borcu olduğu için yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu ve bedava Türkiye tatili fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşın hemen bu borcunu kapatarak Türkiye'ye gittiği belirtildi.

Rusya'da yürürlükte olan bir yasaya göre; 10 bin ruble ve üzeri, mahkemeye sevk edilmiş borcu olan vatandaşların yurtdışına çıkışı yasak.

Selim Saygıner, Haberrus