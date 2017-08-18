Rusya'da son moda: Putin baskılı mayo

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde civciv ile çekildiği eski bir fotoğraftan yola çıkılarak, özel tasarım bir mayo üretildi. Mayo, tüm dünyada ilgi odağı oldu.

Farklı bir tasarım oluşturmak için çalışma yaptıklarını belirten firma yetkilileri, Putin'in 12 Ekim 2002 tarihinde eline bir civciv ile poz verdiği fotoğrafı yeniden çizerek bir resim oluşturdu. Bu resmin yer aldığı mayonun üzerinde Uti-Putin ve Empire of Summer yazıyor.

Rusya'da mayo ve bikini tasarlayan 'Empire of Summer' firması tarafından özel olarak tasarlanan mayoya özellikle bu yıl yoğun bir ilgi olduğu belirtiliyor.

Mayonun fiyatı ise 7500 ruble, yaklaşık 127 dolar.

Mayo tasarımında yer alan resmin esinlendiği fotoğraf kareleri:

Selim Saygıner, Haberrus