Hukukun üstünlüğü endeksinde Rusya 6, Türkiye 8 basamak geriledi

Türkiye'de ve Rusya'da yargı alanında yaşanan skandallar dünya ülkeleri arasındaki hukuk sıralamasına da yansıyor.

Dünya genelinde yasaların adil bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını, hukukun kamuoyu nezdindeki algısını araştıran Dünya Adalet Projesi (WJP), 2016 yılı 'hukukun üstünlüğü endeksi' araştırmasını açıkladı.

Verilere göre Türkiye, 113 ülke arasında bir önceki yıla göre 8 basamak gerileyerek 99'uncu, Rusya ise 6 basamak gerileyerek 92'inci sıraya düştü.

Listede yer alan ilk beş ülke ise sırasıyla; Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç ve Hollanda oldu.

Listenin en sonlarında yer alan beş ülke ise yine sırasıyle şöyle: Kamerun, Mısır, Afganistan, Kamboçya ve Venezuela.

Araştırmaya göre, Arnavutluk, Türkiye ve Rusya 2016 yılında en çok puan kaybeden 3 ülke oldu.

Dünya Adalet Projesi tarafından yayınlanan 2016 'hukukun üstünlüğü endeksi' listesi yayınlandı.



Rusya 92, Türkiye 99'uncu sırada. pic.twitter.com/jQtuOk480Y — HABERRUS (@rusyahaberleri) 22 Ağustos 2017

Selim Saygıner, Haberrus