Otobüs denize düştü; 16 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’nde bulunan Volna yerleşkesinde bir otobüsün denize düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Krasnodar temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre kazada 24 kişi kurtulurken kaybolan bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikenin devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vardiyalı işçileri taşıdığı belirlenen otobüsün yaklaşık 4 metre yükseklikten denize düştüğü, kazaya trafik kuralı ihlalinin sebep olduğu aktarıldı. Otobüs vinç yarımıyla denizden çıkarıldı.

Rusya soruşturma komitesi trafik kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle olayla ilgili ceza davası açtı.

Acil Durumlar Bakanlığı kazada yaralananlara ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli tüm yardımları sunmaya hazır olduğunu duyurdu.

Berk Atacan, HABERRUS