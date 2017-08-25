Putin'e, Putin fotoğraflı kazak hediye etti

Ryazan kentinde bir deri fabrikasını ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e üzerinde kendi portresinin yer aldığı bir kazak hediye edildi.

Ziyaret sırasında Putin'in yanına gelen bir yatırımcı, Rus liderin güneş gözlükleriyle çekildiği bir fotoğrafın yer aldığı kazağı hediye ederek, "Eğer talep gelirse, bu kazaktan günde 100 adet üretebilirim" dedi.

Hediyeyi kabul eden Putin'in paketi açmadığı görüldü.

Rus yatırımcı daha sona Putin'e hediye ettiği kazağı gazetecilere gösterdi.

Путину подарили майку с его изображением: Такими экипируются сборные России и Силы специальных операций pic.twitter.com/jIG1uXdzYC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 Ağustos 2017

Haberrus