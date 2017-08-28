Ruslar için ideal evlenme yaşı kaç?

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTsIOM) düzenlediği ankette Rusya vatandaşlarının evliliğe karşı düşüncelerini araştırdı.

VTsIOM’un anketine göre Rusya halkının yüzde 78’i nikahsız evliliğe karşı çıkıyor ve ailevi birlikteliğin nikahlı olması gerektiğini savunuyor.

Vatandaşların sadece yüzde 12’si resmi nikaha karşı çıkıyor ve ailevi birliktelik için resmi nikaha karşı çıkıyor.

Ankete göre Rusya’daki eski nesiller nikahsız birlikteliğe daha fazla karşı çıkıyor. Buna göre 60 yaşının üzerindekilerin sadece yüzde 5’i nikahsız birlikteliği savunurken, 18-24 yaş grubunun yüzde 21’i nikahsız aileyi tercih ediyor.

Araştırmaya göre Rusya vatandaşları ideal evlilik yaşı olarak erkeklerde 27 kadınlarda ise 23 yaşı gösteriyor.

VTsIOM, metropollerde yaşayanlar ise kırsal kesim sakinleri arasındaki sonuçların çok farklı olmadığını belirtiyor.

Berk Atacan, HABERRUS