Rusya Sağlık Bakanlığı: En ucuz votka 300 ruble olmalı

Rusya Sağlık Bakanlığı, yüzde 9'dan daha fazla alkol içeren içeceklerin raflardaki fiyatının yükseltilmesini istiyor. Rusya'da hükümet, alkolde vergi artışını, alkol tüketimini azaltmada en etkili yöntem olarak tanımlıyor.

Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Alkolde vergi oranını artırmak, alkol tüketimini azaltmada en etkili yöntem. Votka dahil sert içkilerin vergi oranı, enflasyon artış oranında daha hızlı yükseltilmelidir. Az alkollü içeceklere nazaran, sert içkilere ulaşımın zorlaşması için böyle bir adım atılmalı." diye ifade edildi.

Rusya'da 0,5 litrelik en ucuz votka 205 rubleden (3,5 dolar) satılıyor. Bakanlığa göre bu rakam 300 rubleye (5,1 dolar) kadar yükseltilmeli.

Rusya, yüksek alkol tüketimiyle savaşmak için 13 Mayıs 2017 tarihinden itibaren yeni bir karar alarak, piyasadaki en ucuz 0,5 litrelik votkanın fiyatını 205 rubleye yükseltmişti.

HABERRUS