ABD’nin St. Petersburg Konsolosluğu’na boyalı eylem

ABD’nin St. Petersburg’da bulunan konsolosluk binasına ve konsolosluk çalışanlarına ait araçlara kimliği belirsiz kişilerce boya atıldı.

Fontanka gazetesinin bildirdiğine göre 29 Ağustos gecesi mavi renkli Mercedes-Benz marka bir araç ABD Konsolosluğu’nun önünde durdu.

Aracın içindeki kişiler anlaşılamayan bir nedenden dolayı içi boya dolu bardakları konsolosluk binasına ve park halindeki araçlara fırlattı. Aracın daha sonra konsolosluk binasından uzaklaştığı bildirildi.

Fontanka gazetesi eylemi gerçekleştiren aracın Tacikistan vatandaşına ait olduğunu, şahsın konsolosluk yakınlarında yaşadığını yazdı.

Gazete ayrıca polis ekiplerinin şüpheli kişinin evine gittiğini ancak şahsın evin kapısını açmadığını bildirdi.

Petersburg polisi olayla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

Berk Atacan, HABERRUS