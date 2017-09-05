Rusya’da uzun ömürlü insanların sayısı artıyor

Rusya İstatistik Kurumu Rosstat verilerine göre Rusya’da 100 yıl ve öncesinde doğan vatandaşların sayısı artıyor.

Rosstat’tan yapılan açıklamada, “2016 yılı başından 2017 yılı başı arasında 100 ve daha üzeri yaşta olan kişilerin sayısı 923 kişi artarak 15 bin 704’e çıktı.” ifadelerine yer verildi.

Rusya’daki 100 ve üzeri yaşındaki vatandaşların büyük bir bölümünü kadınlar oluşturuyor.

Uzmanlar, uzun ömürlü kişilerin sayısının gelişen tıp sayesinde arttığını ifade ediyor.

Moskova Devlet Üniversitesi’nden. Dr. Andrey Korotayev, Rusya’da ortalama yaşam süresinin 2005 yılından itibaren istikrarlı bir şekilde arttığını söylüyor.

Korotayev, tıp alanındaki teknolojilerin son yıllarda oldukça geliştiğini ve özellikle yaşılarda görülen kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde önemli ölçüde ilerleme kaydedildiğini ifade ediyor.

Daha önce Hollanda’nın Tilburg Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, maksimum insan ömrü ortalamasının kadınlarda 115,7 erkeklerde ise 114,1 yıl olabileceğini ortaya koymuştu.

Berk Atacan, HABERRUS